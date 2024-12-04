ЮНЕСКО признал украинскую писанку культурным достоянием человечества

На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия украинская писанка признана частью культурного достояния человечества.

Об этом сообщили Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, ЮНЕСКО.

Сессия состоялась в Асунсьоне, столице Парагвая. Заявка на признание писанки была подана Украиной вместе с Эстонией.

"Это общий успех, который демонстрирует силу нашего единства. В то же время агрессор разрушает нашу культуру, памятники, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину гибнут наши художники – носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живое наследие не существует. Мы доказываем, что даже в самые темные времена. мы остаемся несгибаемыми", – заявил глава МКСК Николай Точицкий в видеообращении.

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Справка: Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включает 611 элементов, охватывающих 5 регионов и 140 стран-участниц Конвенции. От Украины в этот список уже включены "Петриковская декоративная живопись" (2013), "Традицию Косовской рисованной керамики" (2019) и "Орьнек – крымскотатарский орнамент" (2021).

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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