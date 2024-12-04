ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства

На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини українську писанку визнано частиною культурного надбання людства.

Про це повідомили Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, ЮНЕСКО.

Сесія відбулася в Асунсьйоні, столиці Парагваю. Заявка на визнання писанки була подана Україною разом з Естонією.

"Це спільний успіх, який демонструє силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші художники – носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними", – заявив очільник МКСК Микола Точицький у відеозверненні.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Довідково: До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства входять 611 елементів, що охоплюють 5 регіонів і 140 країн-учасниць Конвенції. Від України до цього списку вже включено "Петриківський декоративний живопис" (2013), "Традицію Косівської мальованої кераміки" (2019) та "Орьнек – кримськотатарський орнамент" (2021).

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!