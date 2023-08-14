Забудьте о плесени дома: Названы 7 комнатных растений, эффективно впитывающих лишнюю влагу из помещения

Если вы замечаете, что в вашем доме всегда ощущается чрезмерная влажность, а неприятные последствия, такие как плесень и черный грибок, стали надоедливой реальностью, то вам понадобится эффективный способ улучшить ситуацию.

Вместо того чтобы сразу бежать за осушителем воздуха, стоит обратить внимание на естественный способ контролирования влажности - выращивание комнатных растений, о которых рассказывает womanlife.

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Вот несколько видов, которые могут помочь вам в борьбе с этим неприятным явлением:

Хлорофитум: Это неприхотливое растение из Южной Америки отлично адаптируется к условиям дома. Она активно поглощает влагу из воздуха и способствует его очистке. Разместите хлорофитум в помещении, где вы чувствуете больше влажности, и наслаждайтесь более сухим и чистым воздухом. Спатифиллум: Это растение обладает поразительными свойствами поглощения влаги. Она идеально подходит для теневых помещений и может бороться с влажностью даже в ванной. Важно учитывать, что спатифиллум токсичен для животных, поэтому размещайте его в недоступных местах. Мирт: Этот вечнозеленый куст обладает поразительными полезными свойствами. Мирт снижает влажность воздуха и способствует нормализации микроклимата в помещении. Его привлекательный внешний вид также придаст вам радости. Нефролепис: Этот папоротник эффективно поглощает влагу из воздуха, помогая предотвратить появление плесени и грибка. Она также известна своими очистительными свойствами, способствующими улучшению качества воздуха в вашем доме. Английский плющ: Это растение может помочь вам в борьбе с повышенной влажностью, особенно если вы разместите его в ванной комнате. Большие листья плюща ощутимо углубляют процесс поглощения влаги. Пальма: Комнатные пальмы, такие как бамбуковые, финиковые и камышовые, отлично справятся с повышенной влажностью. Они поглощают влагу через свои широкие листья, создавая более комфортный микроклимат. Сансевиерия: Если вы только учитесь ухаживать за растениями, то сансевиерия может быть отличным выбором. Она активно снимает избыток влаги с воздуха и помогает его очищению.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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