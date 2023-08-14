Забудьте про цвіль вдома: Названо 7 кімнатних рослин, що ефективно вбирають зайву вологу з приміщення

Якщо ви помічаєте, що в вашому будинку завжди відчувається надмірна вологість, а неприємні наслідки, такі як пліснява та чорний грибок, стали надокучливою реальністю, то вам знадобиться ефективний спосіб покращити ситуацію.

Замість того, щоб відразу бігти за осушувачем повітря, варто звернути увагу на природний спосіб контролювання вологості - вирощування кімнатних рослин, про які розповідає womanlife.

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Ось кілька видів, які можуть допомогти вам в боротьбі з цим неприємним явищем:

Хлорофітум: Ця невибаглива рослина з Південної Америки чудово адаптується до умов будинку. Вона активно поглинає вологу з повітря та сприяє очищенню його. Розмістіть хлорофітум у приміщенні, де ви відчуваєте найбільше вологості, і насолоджуйтесь сухішим та чистішим повітрям. Спатифіллум: Ця рослина володіє вражаючими властивостями поглинання вологи. Вона ідеально підходить для тіньових приміщень та може боротися з вологістю навіть у ванній кімнаті. Важливо враховувати, що спатифіллум є токсичним для тварин, тому розміщуйте його в недоступних місцях. Мирт: Цей вічнозелений кущ має вражаючі корисні властивості. Мирт знижує вологість повітря та сприяє нормалізації мікроклімату у приміщенні. Його привабливий зовнішній вигляд також додасть вам радості. Нефролепіс: Ця папороть ефективно поглинає вологу з повітря, допомагаючи запобігти появі цвілі та грибка. Вона також відома своїми очисними властивостями, які сприяють покращенню якості повітря у вашому будинку. Англійський плющ: Ця рослина може допомогти вам у боротьбі зі збільшеною вологістю, особливо якщо ви розмістите її у ванній кімнаті. Велике листя плюща відчутно поглиблює процес поглинання вологи. Пальма: Кімнатні пальми, такі як бамбукові, фінікові та очеретяні, відмінно впораються із збільшеною вологістю. Вони поглинають вологу через своє широке листя, створюючи більш комфортний мікроклімат. Сансевієрія: Якщо ви тільки вчитеся доглядати за рослинами, то сансевієрія може бути чудовим вибором. Вона активно знімає надлишок вологи з повітря та допомагає його очищенню.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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