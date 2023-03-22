Зачем бросать аспирин в унитаз: эффективный лайфхак

Шипучий аспирин известен как эффективное средство в борьбе с симптомами простуды. Однако менее известно, что это лекарственное средство можно использовать для различных бытовых нужд. К примеру, опытные хозяйки используют его для борьбы с загрязнениями дома. Узнайте, как очистить унитаз шипучим аспирином за 10 минут.

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Несмотря на то, что хозяйки регулярно убирают ванную, известняковый налет на унитазе может появиться довольно быстро. Кальций и другие минералы в воде могут откладываться на поверхности унитаза, формируя известь. Частое смывание унитаза может ускорить этот процесс.

Шипучий аспирин поможет решить эту проблему. Для этого нужно выбросить 3 таблетки аспирина в унитаз на 10-15 минут или оставить их в нем на ночь. После этого унитаз просто нужно смыть, и вы будете приятно удивлены результатом.

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Отметим, что шипучие таблетки аспирина могут использоваться не только для очистки унитаза, но и для борьбы с засорениями в ванной комнате или умывальнике. Просто добавьте 5-7 таблеток аспирина и ложку уксуса в сливное отверстие и оставьте на 15 минут. Затем просто смойте водой.

К тому же, аспирин также эффективно удалят пятна из одежды. Если у вас есть пятно на любимой кофточке, стоит попробовать этот способ. Растворите 2 таблетки аспирина в стакане воды и замочите в этом растворе одежду на 3 часа. Затем просто постирайте одежду как обычно, и пятно должно исчезнуть.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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