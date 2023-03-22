Навіщо кидати аспірин в унітаз: ефективний лайфхак

Шипучий аспірин відомий як ефективний засіб у боротьбі з симптомами застуди. Однак, менш відомо, що цей лікарський засіб можна використовувати для різних побутових потреб. Наприклад, досвідчені господині використовують його для боротьби з забрудненнями вдома. Дізнайтесь, як очистити унітаз шипучим аспірином за 10 хвилин.

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Не дивлячись на те, що господині регулярно прибирають ванну кімнату, вапняковий наліт на унітазі може з'явитися досить швидко. Кальцій та інші мінерали в воді можуть відкладатися на поверхні унітаза, формуючи вапно. Часте змивання унітаза може пришвидшувати цей процес.

Шипучий аспірин допоможе розв'язувати цю проблему. Для цього потрібно викинути 3 таблетки аспірину в унітаз на 10-15 хвилин, або залишити їх у ньому на ніч. Після цього унітаз просто потрібно змити, і ви будете приємно здивовані результатом.

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Зазначимо, що шипучі таблетки аспірину можуть бути використані не тільки для очищення унітаза, але й для боротьби з засміченнями у ванній кімнаті або умивальнику. Просто додайте 5-7 таблеток аспірину та ложку оцту до зливного отвору і залиште на 15 хвилин. Потім просто змийте водою.

До того ж аспірин також ефективно видалять плями з одягу. Якщо у вас є пляма на улюбленій кофтині, варто спробувати цей спосіб. Розчиніть 2 таблетки аспірину у склянці води і замочіть у цьому розчині одяг на 3 години. Потім просто виперіть одяг як зазвичай, і пляма має зникнути.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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