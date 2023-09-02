Зачем хранить лук с мукой: полезный лайфхак
Перед тем как хранить лук, важно убедиться, что он высушен, поскольку это гарантирует его длительное хранение. Существует интересный способ для хранения лука зимой, чтобы предотвратить его гниение.
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Для этого нужны бумажные пакеты и мука, пишет Gazeta.ua. Рекомендуется выстелить дно бумажного пакета тонким слоем муки, поскольку это естественный поглотитель влаги. Таким образом, вы избежите избытка влаги и избежите гниения лука.
Начните укладывать лук в пакет, обеспечивая достаточный поток воздуха между каждым луком. Сверху легко присыпьте лук мукой, помогающий поглотить влагу и создать барьер для ее накопления. Для большого урожая лука можно создать несколько слоев в одном бумажном пакете.
Важно хорошо запечатать пакет во избежание попадания влаги. Комбинация разрыхлителя и муки создает внутреннюю среду в бумажном пакете, которая не способствует росту плесени и бактерий, которые могут вызвать гниль.
Этот метод также минимизирует возможность преждевременного прорастания лука во время хранения. Лук обычно собирают в середине и конце лета после того, как он начинает желтеть и обсыхать.
Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.
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