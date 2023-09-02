Зачем хранить лук с мукой: полезный лайфхак

Перед тем как хранить лук, важно убедиться, что он высушен, поскольку это гарантирует его длительное хранение. Существует интересный способ для хранения лука зимой, чтобы предотвратить его гниение.

Читайте также: Лук всегда будет рожать: три важных секрета ухода за растением от огородников

Для этого нужны бумажные пакеты и мука, пишет Gazeta.ua. Рекомендуется выстелить дно бумажного пакета тонким слоем муки, поскольку это естественный поглотитель влаги. Таким образом, вы избежите избытка влаги и избежите гниения лука.

Начните укладывать лук в пакет, обеспечивая достаточный поток воздуха между каждым луком. Сверху легко присыпьте лук мукой, помогающий поглотить влагу и создать барьер для ее накопления. Для большого урожая лука можно создать несколько слоев в одном бумажном пакете.

Видео дня

Важно хорошо запечатать пакет во избежание попадания влаги. Комбинация разрыхлителя и муки создает внутреннюю среду в бумажном пакете, которая не способствует росту плесени и бактерий, которые могут вызвать гниль.

Этот метод также минимизирует возможность преждевременного прорастания лука во время хранения. Лук обычно собирают в середине и конце лета после того, как он начинает желтеть и обсыхать.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!