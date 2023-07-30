Зачем наливать минеральную воду в утюг: хитрый лайфхак

Утюг – это незаменимый бытовой прибор, который помогает сделать нашу одежду безупречной, разглаживая все морщинки и складки. Однако порой из-за накопления известковой накипи утюг может выйти из строя, что вызывает ряд неудобств. Чтобы избежать таких проблем и обеспечить долгий срок службы утюга, нужно правильно заботиться о нем.

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Опытные хозяйки знают эффективный способ очистки утюга с помощью минеральной воды с газом, пишет Телеграф. Газированная жидкость справится с даже самыми жесткими загрязнениями без использования разнообразных химических средств, которые могут быть куплены в магазинах. Этот метод чистки экономичен, поскольку вам понадобится совсем немного минеральной воды.

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Если вам нужно очистить утюг, воспользуйтесь простым лайфхаком:

Наполните отсек для воды в утюге минеральной водой с газом. Разогрейте утюг, дать минеральной воде нагреться. Возьмите кусок ненужной натуральной ткани и начните отпаривать его с помощью утюга. Во время процесса глажения известковая накипь полностью исчезнет с поверхности утюга. Этот метод займет всего несколько минут, и вы получите чистый и работающий утюг.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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