Для чого наливати мінеральну воду в праску: хитрий лайфхак
Праска – це незамінний побутовий прилад, який допомагає зробити наш одяг бездоганним, розгладжуючи всі зморшки та складки. Проте, часом, через накопичення вапняного накипу, праска може вийти з ладу, що викликає ряд незручностей. Щоб уникнути таких проблем і забезпечити довгий термін служби праски, потрібно правильно дбати про неї.
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Досвідчені господині знають ефективний спосіб очищення праски за допомогою мінеральної води з газом, пише Телеграф. Газована рідина впорається з навіть найжорсткішими забрудненнями без використання різноманітних хімічних засобів, що можуть бути куплені в магазинах. Цей метод чищення є економічним, оскільки вам знадобиться зовсім небагато мінеральної води.
Якщо вам потрібно очистити праску, скористайтесь простим лайфхаком:
- Наповніть відсік для води в прасці мінеральною водою з газом.
- Розігрійте праску, дати мінеральній воді нагрітися.
- Візьміть шматок непотрібної натуральної тканини і почніть відпаровувати його з допомогою праски.
- Під час процесу прасування, вапняний накип повністю зникне з поверхні праски.
- Цей метод займе всього кілька хвилин, і ви отримаєте чисту та працюючу праску.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.
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