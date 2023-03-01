Зачем при стирке добавляют черный перец: неожиданный лайфхак

Во время стирки можно совершить ошибки, из-за которых одежда уменьшается в размере или теряет свой исходный цвет и вид. Чтобы не выбрасывать такие вещи можно попробовать один простой лайфхак с черным перцем. Об этом пишет издание TheLime.

Обычно одежда теряет насыщенные оттенки, если стирать в горячей воде, не сортировать вещи по цвету, а также использовать неправильное моющее средство или программу на стиральной машинке.

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Опытные хозяйки советуют применять черный молотый перец, это дешевое средство поможет спасти вещи и значительно сэкономит ваши деньги на приобретении новой одежды. На одну стирку вам понадобится всего одна чайная ложка перца.

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Как правильно стирать вещи с черным перцем

Отложившиеся на одежде остатки средства для стирки становятся причиной выцветания вещей. В барабан стиральной машины отправляем грязные вещи и перед тем как закрыть дверцу и включить программу, всыпаем туда 1 ч. л черного молотого перца. Во время стирки он соберет из выстиранной одежды излишки стирального порошка или жидкого моющего средства.

Не следует переживать за запах, ведь вещи не будут пахнуть перцем после стирки. Его полностью замаскирует ополаскиватель. Чистую одежду достаточно просто встряхнуть, если перец не вымоется полностью во время полоскания.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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