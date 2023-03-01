Навіщо під час прання додають чорний перець: неочікуваний лайфхак

Під час прання можна допустити помилки, через які одяг зменшується в розмірі або втрачає свій початковий колір і вигляд. Щоб не викидувати такі речі, можна спробувати один простий лайфхак із чорним перцем. Про це пише видання TheLime.

Зазвичай одяг втрачає насичені відтінки, якщо прати його у гарячій воді, не сортувати речі за кольором, а також використовувати неправильний мийний засіб або програму на пральній машинці.

Читайте також: Щоб пральна машинка прала речі ідеально, робіть раз в місяць цю процедуру

Досвідчені господині радять застосовувати чорний мелений перець, цей дешевий засіб допоможе врятувати речі і значно заощадить ваші гроші на придбанні нового одягу. На одне прання вам знадобиться всього одна чайна ложка перцю.

Відео дня

Як правильно прати речі з чорним перцем

Залишки засобу для прання, що відклалися на одязі, стають причиною вицвітання речей. В барабан пральної машини відправляємо брудні речі та перед тим, як закрити дверцята та увімкнути програму, всипаємо туди 1 ч. л чорного меленого перцю. Під час прання він збере з випраного одягу надлишки прального порошку або рідкого мийного засобу.

Не слід перейматись за запах, адже речі не будуть пахнути перцем після прання. Його повністю замаскує ополіскувач. Чистий одяг достатньо просто струсити, якщо перець не вимиється повністю під час полоскання.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!