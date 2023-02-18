Зачем ставить соду под кровать: простой лайфхак

В большинстве своем соду используют в кулинарных целях. Но этот продукт способен решить многие проблемы. В частности, с помощью соды можно избавиться от повышенной влажности в помещении.

Повышенная влажность может приводить к неудобствам, затруднять дыхание, а со временем – к появлению плесени на стенах и в наиболее влажных местах в квартире. Для уменьшения уровня влаги используют разные средства. При этом также может помочь обычная пищевая сода.

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Сода впитывает в себя лишнюю влагу в комнате. Его можно насыпать в небольшие емкости и расставить в разных частях комнат, где наблюдается повышенная влажность.

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Если поставить емкость с содой в спальне под кроватью, она будет впитывать в себя лишнюю влагу и не позволит плесени возникнуть в месте, где мы проводим много времени ночью. Таким образом, не придется дышать вредными веществами.

Соду можно также использовать, если плесень уже успела возникнуть. Для этого разведите 1 столовую ложку соды в стакане воды, смочите в растворе губку и протрите проблемные места. После этого раствор следует смыть водой и нанести повторно, уже не смывая. Этот слой будет защищать поверхность от вторичного появления на них плесени.

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