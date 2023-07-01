Заготовка мяты на зиму: когда собирать, как сушить и хранить

Рассаживая мяту на своем участке или в горшке, важно знать, когда и как правильно собирать ее, чтобы сохранить все полезные свойства этого растения. Мы расскажем об этом в нашей статье.

Когда и как собирать перечную мяту

Очень важно собирать лекарственные растения в период их максимальной насыщенности эфирными маслами. Этот момент наступает в самом начале цветения обычно с середины июля до первой половины августа. Молодая мята не имеет такой ценности для сбора и не подходит для дальнейшего хранения. Она лучшая в свежем виде, как ароматная добавка к чаю или десертам.

Сырье следует собирать, срезая веточки вместе с цветками. Делать это нужно только в сухую погоду, и лучше всего в пасмурный день. Если солнце светит ярко, рекомендуется собирать мяту ранним утром или вечернее время. Утренний сбор следует начинать после полного высыхания росы.

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Если вы собираете дикорастущую мяту, место сбора должно быть экологически чистым и вдали от автомобильных дорог, свалок и промышленных предприятий.

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Если растение грязное или пыльное, его следует осторожно встряхнуть, но не мыть. Влажное сырье невозможно качественно высушить во избежание плесени и изменения цвета.

Даже если вы собрали сырье в правильное время, оно должно быть грамотно высушено, чтобы сохранить все полезные свойства.

Чтобы высушить срезанную мяту, ее стебли следует связать по несколько штук в пучки и развесить в месте с хорошей вентиляцией и отсутствием прямых солнечных лучей.

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