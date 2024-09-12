'Зайцев' ожидают штрафы: сколько придется платить за проезд в транспорте без билета

Безбилетный проезд в Украине - административное правонарушение, за которое предусмотрена финансовая ответственность. Размер штрафа зависит от вида транспорта и устанавливается законодательством. Об этом пишет РБК.

Кто имеет право штрафовать?

Как правило, контролировать оплату проезда и налагать штрафы вправе специально уполномоченные лица – контролеры. Контроллеры должны иметь служебное удостоверение, которое они обязаны предъявить пассажиру по требованию. При наложении штрафа контролер обязан выдать квитанцию установленного образца, подтверждающую факт оплаты.

Размер штрафа за разные виды транспорта:

Согласно статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

Городской транспорт: Штраф составляет 20-кратный размер стоимости проезда. К примеру, за безбилетный проезд в метро, где стоимость одной поездки составляет 8 гривен, штраф составит 160 гривен.

Штраф составляет 20-кратный размер стоимости проезда. К примеру, за безбилетный проезд в метро, где стоимость одной поездки составляет 8 гривен, штраф составит 160 гривен. Пригородный, местный и дальний железнодорожный транспорт Штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда.

Штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда. Пригородный и внутрирайонный автобус: Штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда.

Штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда. Междугородний и международный автобусный транспорт, междугородний электротранспорт Штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда.

Штраф составляет 10-кратный размер стоимости проезда. Морской и внутренний водный транспорт Штраф составляет 5-кратный размер стоимости проезда.

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Что делать, если вас оштрафовали за безбилетный проезд?

Требуйте предъявить служебное удостоверение у контролера. После уплаты штрафа потребуйте выдать квитанцию. Если вы считаете, что штраф наложен незаконно, вы вправе обжаловать это решение в судебном порядке.

Чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь, рекомендуется всегда иметь билет на проезд и оплачивать его должным образом.

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