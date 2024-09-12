'Зайців' очікують штрафи: скільки доведеться платити за проїзд у транспорті без квитка

Безквитковий проїзд в Україні є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена фінансова відповідальність. Розмір штрафу залежить від виду транспорту та встановлюється законодавством. Про це пише РБК.

Хто має право штрафувати?

Як правило, контролювати оплату проїзду та накладати штрафи мають право спеціально уповноважені особи – контролери. Контролери повинні мати при собі службове посвідчення, яке вони зобов'язані пред'явити пасажиру за вимогою. При накладенні штрафу контролер зобов'язаний видати квитанцію встановленого зразка, яка підтверджує факт оплати.

Розмір штрафу за різні види транспорту:

Відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

Міський транспорт: Штраф складає 20-кратний розмір вартості проїзду. Наприклад, за безквитковий проїзд у метро, де вартість однієї поїздки становить 8 гривень, штраф складе 160 гривень.

Штраф складає 20-кратний розмір вартості проїзду. Наприклад, за безквитковий проїзд у метро, де вартість однієї поїздки становить 8 гривень, штраф складе 160 гривень. Приміський, місцевий та дальній залізничний транспорт: Штраф складає 10-кратний розмір вартості проїзду.

Штраф складає 10-кратний розмір вартості проїзду. Приміський та внутрішньорайонний автобусний транспорт: Штраф складає 10-кратний розмір вартості проїзду.

Міжміський та міжнародний автобусний транспорт, міжміський електротранспорт: Штраф складає 10-кратний розмір вартості проїзду.

Штраф складає 10-кратний розмір вартості проїзду. Морський та внутрішній водний транспорт: Штраф складає 5-кратний розмір вартості проїзду.

Читайте також: Скільки пенсіонерів в Україні отримають пенсію меншу ніж 3 000 грн

Що робити, якщо вас оштрафували за безквитковий проїзд?

Вимагайте пред'явити службове посвідчення уконтролера. Після сплати штрафу вимагайте видати квитанцію. Якщо ви вважаєте, що штраф накладено незаконно, ви маєте право оскаржити це рішення в судовому порядку.

Щоб уникнути неприємностей та фінансових втрат, рекомендується завжди мати при собі квиток на проїзд та оплачувати його належним чином.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!