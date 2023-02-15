Затяжная магнитная буря ожидается в конце недели

В конце третьей недели февраля ожидается продолжительная магнитная буря. Ожидается, что ее интенсивность, как и в двух предыдущих геомагнитных волнах, будет не на самом высоком уровне. Однако буря будет оказывать влияние на организмы метеочувствительных людей.

Начнется затяжная волна в субботу, 18 февраля, с показателем в 3 балла. Буря продлится в воскресенье, 19 февраля, однако уже с показателем в 4 балла, отмечает Meteoagent. На таком же уровне мощность продержится еще 20 и 21 числа. В течение 22 и 23 февраля интенсивность снизится до 3 баллов и станет безопасной даже для чувствительного организма.

Интенсивность в 4 балла считается средней. Ее могут почувствовать люди со слабым организмом, хроническими заболеваниями и метеозависимостью. Воздействие бури негативно отражается на работе сосудов и суставов. Часто люди жалуются на сонливость или бессонницу, головную боль, раздраженность, боли в мышцах и суставах, головокружение и слабость.

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Чтобы защитить организм от жесткого воздействия магнитной бури, следует следовать нескольким простым правилам:

Начните свой день с легкой разминки. Можете сделать ее даже сидя в постели: осторожно наклоняйте голову в стороны, потеснитесь вверх и в стороны, сделайте легкий массаж тела. В течение дня также совершайте небольшие перерывы на физические упражнения.

Чаще дышите свежим воздухом. По возможности выходите на улицу или чаще проветривайте помещение, где находитесь в течение дня.

Пейте достаточно чистой воды и старайтесь избегать употребления кофе. Добавьте в рацион больше свежих овощей и зелени.

Попытайтесь избегать стресса, или перенаправлять свое раздражение на что-то полезное. Когда меняете вектор мысли – ваш мозг и тело расслабляются.

Старайтесь ложиться спать до 22:00, а засыпать не позже 23:00. Перед сном лучше избегать мониторинга соцсетей и просмотра телевизора. Вместо этого можете почитать бумажную книгу или помечтать о приятном.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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