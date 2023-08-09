10 самых умных пород собак, прекрасно ладящих с человеком

Какая порода собак самая умная в мире - Топ-10 самых умных пород собак в мире

Собаки – отличные компаньоны для человека, потому что они верны, кротки и послушны. Некоторые демонстрируют экстраординарные способности к обучению.

Издание Sante Plus предложило рейтинг самых умных пород собак. К примеру, простой голосовой командой бордер-колли может собрать разбежавшихся животных и привести их в отряд. Золотистый ретривер всего за два года обучения усваивает более 50 основных команд, облегчающих повседневную жизнь слабовидящего или человека с инвалидностью.

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Малинуа и немецкая овчарка более эффективны в обнаружении взрывоопасных предметов, поиске пропавших без вести или нейтрализации злоумышленника по требованию. Эти породы, которые преимущественно привлекаются для служебной деятельности, умнее бишона, который составляет вам компанию, или французского бульдога, который храпит у вас в ногах.

Бордер-Коли

Бордер-колли – самая умная порода, известная человеку, считают французские ученые. Собака по кличке Чейзер из Южной Каролины, США, может распознавать до 1000 слов.

Бордер-Коли

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки отличаются высоким уровнем концентрации, способностью и готовностью подчиняться хорошим защитным инстинктом. Именно поэтому они находятся в поисково-спасательных отрядах и с людьми с ограниченными возможностями. И не зря! Они могут оценивать сложные ситуации и принимать правильные решения.

Пудель

Хотя пудели достаточно осторожны, они отличаются отличным эмоциональным и когнитивным интеллектом. Они также легко поддаются дрессировке. Пудели любят сложные задачи.

Австралийская овчарка

Эти собаки очень мотивированы и нуждаются в постоянной стимуляции. Поэтому их всегда полезно занять.

Ротвейлер

Эти собаки очень сообразительны, бдительны и непоколебимо преданы. Они не боятся защищать свою семью. Они часто выступают в качестве полицейских, розыскных и сторожевых собак.

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Папион Континентальный тот-спаниель

Это самая маленькая порода собак, отличающаяся своим интеллектом. Их характерно жизнерадостное отношение, а также способность быстро учиться.

Лабрадор ретривер

Собаки этой породы прежде всего известны своей самодисциплиной. Им интересно учиться у людей, наблюдая за ними и подражая им. Вдобавок ко всему, у них отличное обоняние.

Лабрадор ретривер

Шотландская овчарка

Они могут выучить новую привычку после нескольких повторений. Они обладают способностью предотвращать опасность, поэтому они идеальные сторожевые псы.

Доберман

Доберманы очень выносливы собаки. Благодаря своей настороженности они идеальны сторожевые псы.

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Золотистый ретривер

Собак этой породы разводили как компаньонов на охоте. У них есть искреннее желание нравиться людям, поэтому они охотно выполняют их команды. Ретриверы быстро учатся и являются идеальными помощниками для людей с ограниченными возможностями.

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