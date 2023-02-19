'23 февраля в 5 утра идет активность нечисти': экстрасенс рассказал, что готовит Россия для Украины

Россия готовит все ресурсы, которые у нее еще есть, чтобы нанести удар по Украине к годовщине войны. Оккупанты хотели бы устроить наступление с разных сторон, но сил у них не так много.

Об этом заявил экстрасенс Роман Шептицкий. "Оккупантов раздражает то, что они ничего не добились этими массированными атаками. Они бы сейчас хотели напасть и привязать это к ключевой дате. Например, 23-го числа в 5 утра. В это время как раз идет активность нечисти", – подчеркнул он.

По словам экстрасенса, враг сосредоточит силы на полном захвате Донецкой и Луганской областей, такую задачу войскам РФ поставили в Кремле. Однако реализовать планы захватчикам не удастся.

Шептицкий добавил, что оккупанты попытаются провести наступление на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, но ресурсов у них окажется недостаточно.

"Со стороны Беларуси они заходить не будут, потому что знают: где зайдут - там лягут. А мировая реакция будет молниеносной", – подытожил таролог.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.