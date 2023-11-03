38 Shahed и ракет Х-59: россия совершила массированную атаку по Украине, есть попадания по гражданским объектам в Харькове

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли мощную атаку по Украине с помощью дронов Shahed-136/131 (выпущено 38 беспилотников). Также враг выпустил авиационную ракету Х-59.

россияне атаковали дронами из Курской области и из района Приморско-Ахтарск. Авиационная ракета Х-59 была выпущена из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

По данным Командования Воздушных сил, силами и средствами ПВО сбиты 24 ударных шахеда и авиационная ракета.

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Полиция Харьковской области сообщает, что удар россиян пришелся по Харькову и пригороду: "По меньшей мере 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс. В результате попадания беспилотников горели гаражи. . Повреждены хозяйственные постройки".

Также зафиксировано попадание в учебное заведение, жилой дом, СТО и админздание.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что оккупанты за сутки выпустили 602 снаряда по области. Он отметил, что в результате обстрелов один человек погиб, еще четыре - получили ранения.

Силы обороны Юга информируют, что управляемая ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена по Кировоградщине.

В Одесской области россияне попали по технической территории инфраструктурного объекта "Критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы", – говорится в сообщении.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, силами ПвК "Запад" уничтожено 11 из 16 российских ударных дронов.

"К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", — добавил он.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил:

В Харькове повреждены 8 жилых домов, 4 автомобиля, в частности, два служебных автомобиля полиции, хозяйственная постройка и гараж. На территории одного из колледжей частично разрушено трехэтажное здание. Также пожары возникли в админздании, СТО, частном доме.

повреждены 8 жилых домов, 4 автомобиля, в частности, два служебных автомобиля полиции, хозяйственная постройка и гараж. На территории одного из колледжей частично разрушено трехэтажное здание. Также пожары возникли в админздании, СТО, частном доме. Херсонская область: В результате удара по селу Урожайное пострадали 2 человека, повреждены 9 частных домов. Около 3 ночи под артиллерийский обстрел попал Херсон. Повреждены 7 частных домов и газопровод, ликвидированы пожары в двух хозяйственных постройках.

Донецкая область: вечером кафиры обстреляли Бахмутский район. Спасатели потушили пожар в частном доме.

вечером кафиры обстреляли Бахмутский район. Спасатели потушили пожар в частном доме. Ивано-Франковская область: Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии.

Около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии. Одесская область: россияне ударили по территории инфраструктурного объекта. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 1 ноября оккупанты неоднократно атаковали шахедами Кременчуг на Полтавщине. Произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу.

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