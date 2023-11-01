Россия ночью запустила по Украине 20 'Шахедов' и ракету Х-59: попадание в нефтеперерабатывающий завод

Атака на Україну 1 листопада – удар по Кременчуцькому нафтопереробному заводу- збито 18 Шахедів та ракету Х-59 – війна в Україні

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В ночь на 1 ноября оккупанты неоднократно атаковали Шахедами Кременчуг на Полтавщине. В результате этого попадание по нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. По его информации, на заводе есть возгорание, которое уже ликвидировали спасатели.

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За эту ночь россияне запустили по Украине ракету Х-59 и 20 ударных дронов-камикадзе типа "Shahed 136/131". Силы ПВО уничтожили 19 воздушных целей: 18 ударных дронов и ракета Х-59.

Напомним, россия с ЗРК С-300 ударила по пожарной части Изюма.

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