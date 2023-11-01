Росія вночі запустила по Україні 20 'Шахедів' та ракету Х-59: є влучання у нафтопереробний завод

В ніч на 1 листопада окупанти неодноразово атакували Шахедами Кременчук на Полтавщині. Внаслідок цього є влучання по нафтопереробному заводу.

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Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його інформацією, на заводі є загорання, яке вже ліквідували рятувальники.

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За цю ніч росіяни запустили по Україні ракету Х-59 та 20 ударних дронів-камікадзе типу "Shahed 136/131". Сили ППО знищили 19 повітряних цілей: 18 ударних дронів і ракета Х-59.

Нагадаємо, росія з ЗРК С-300 вдарила по пожежній частині Ізюму.

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