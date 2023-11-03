38 Shahed і ракет Х-59: росія здійснила масовану атаку по Україні, є влучання по цивільних обʼєктах у Харкові

У ніч на 3 листопада російські окупаційні війська завдали потужної атаки по Україні за допомогою дронів Shahed-136/131 (випущено 38 безпілотників). Також ворог випустив авіаційну ракету Х-59.

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росіяни атакували дронами з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ. Авіаційну ракету Х-59 було випущено з повітряного простору окупованої Херсонщини.

За даними Командування Повітряних сил, силами та засобами ППО збито 24 ударних шахеди та авіаційну ракету.