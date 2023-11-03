38 Shahed и ракет Х-59: россия совершила массированную атаку по Украине, есть попадания по гражданским объектам в Харькове

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска нанесли мощную атаку по Украине с помощью дронов Shahed-136/131 (выпущено 38 беспилотников). Также враг выпустил авиационную ракету Х-59.

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россияне атаковали дронами из Курской области и из района Приморско-Ахтарск. Авиационная ракета Х-59 была выпущена из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

По данным Командования Воздушных сил, силами и средствами ПВО сбиты 24 ударных шахеда и авиационная ракета.