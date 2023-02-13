4 специи, которые добавляют в кофе, чтобы улучшить аромат и вкус напитка

Какие специи можно добавить в кофе, чтобы улучшить аромат и вкус

Чашка кофе с утра помогает проснуться, взбодриться и получить приятные эмоции. А если вы хотите придать новые нотки в аромат и вкус напитку, добавьте одну из четырех специй, на которых чаще всего останавливают выбор кофеманы.

Самый простой способ варить кофе – это турка. К тому же это и самый древний способ. Кофе в турке получается очень плотным и крепким, за счет отсутствия фильтрации, большого количества мельчайших частиц кофе, длительности приготовления и высокой температуры. Раньше мы собрали самые важные советы, которые помогут приготовить вкусный напиток в турке.

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Вот 4 специи, которые сделают так, что любимый напиток сыграет новыми красками:

Кардамон снижает отрицательное влияние кофеина на организм при частом употреблении кофе. Его советуют добавлять к заварному кофе, чтобы получить восточный вкус напитка. В турку достаточно добавить несколько зерен кардамона, когда напиток начинает кипеть; Корица снижает уровень глюкозы в крови и окислительный эффект кофе. Ее добавляют в молотом виде или целыми палочками к уже готовому кофе. Аромат этой специи похож на десерты и идеально дополняет напиток; Имбирь помогает бороться с болью и спазмами, улучшает работу пищеварительной системы и обладает обеззараживающими свойствами. Его добавляют в кофе или чай во время простуды. Молотый корень или кусочек свежего имбиря добавляют в готовый напиток; Черный перец улучшает работу желудка и способствует очищению токсинов. В готовый кофе следует добавить 1-3 горошины перца и оставить настояться в течение нескольких минут.

Если вы пролили кофе на белую одежду, избавиться от кофейного пятна даже на белой одежде можно, если действовать быстро.

Ранее мы также писали о том, какие 3 специи добавляют чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья.

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