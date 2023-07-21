5 советов, как ухаживать за растениями в ваше отсутствие

Полив вазонов во время отпуска – как поливать вазоны, когда никого нет дома

Во время длительного отсутствия необходимо принять определенные меры, прежде чем покинуть свое жилье. Одна из них – обеспечить растениям постоянный полив.

Если вы не можете найти кого-то, кто позаботится об этом, не паникуйте. Издание Sante Plus предложило воспользоваться трюком, который позволит вашим растениям не засохнуть, если вы уезжаете на отдых.

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Эксперты советуют воспользоваться удивительным лайфхаком, который позволит "кормить" растения естественным путем, экономя воду.

Полив вазонов во время отпуска – как поливать вазоны, когда никого нет дома

Одним из лучших способов – полив вазонов из пластиковой бутылки. Вы можете настроить систему капельного орошения. Этот метод идеально подходит для экономии воды и постепенного увлажнения растений.

Вы можете поливать растение из стеклянной бутылки и обеспечить оптимальный полив для горшка среднего размера. Для этого просверлите отверстие в металлической крышке бутылки с помощью гвоздя и молотка (уложите его на твердую поверхность и сделайте отверстия с внутренней стороны). Затем наполните бутылку водой и закройте крышкой. Вставьте бутылку вверх дном в грунт с конца с крышкой, и ваше растение будет орошаться благодаря капельной системе.

Также можно использовать пластиковую бутылку. Проткните крышку гвоздем и заполните бутылку водой. Затем просверлите несколько отверстий в дни бутылки и переверните ее вверх дном, поместив горлышко в почву ваших растений. Для оптимального полива можно использовать палку, чтобы держать бутылку.

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Перед отъездом нужно сначала проверить этот метод, чтобы знать, хорошо ли работает полив. Вы должны увидеть, соответствует ли поток воды потребностям ваших растений.

Полив вазонов во время отпуска – как поливать вазоны, когда никого нет дома

Чтобы сохранить растения в ваше отсутствие, следуйте другим советам:

1. Выбирайте правильные цветочные горшки. При этом пригодятся проницаемые цветочные горшки, которые позволят стекать воде.

Также можно выбрать горшки со встроенными в двойное дно резервуарами для воды. Горшки состоят из датчиков, благодаря которым будет показываться количество оставшейся воды.

2. Поместите глиняные камешки на дно горшков. Глиняная галька помогает хранить воду и позволяет корням оставаться влажной в течение очень долгого времени. Эти шарики очень полезны, если их положить на дно горшка с растениями. Тем более что они также приносят полезные минералы растениям.

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3. Используйте смоченную шерсть. Этот прием очень полезен для комнатных растений. Разместите емкость, наполненную водой, над растениями. К примеру, поставьте контейнер на стул, а растения положите на землю. Используйте пряжу, чтобы связать ее из контейнера с растениями. Благодаря феномену капиллярности ваши растения будут регулярно получать воду.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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