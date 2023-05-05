8 популярных утверждений о картофеле, которые оказались ложью

Мифы о картофеле - чем полезен картофель

Некоторые считают, что картофель очень калорийный, или кроме крахмала не содержит никаких полезных микроэлементов. Однако не стоит ставить ложные "штампы" на разные продукты.

О 8 основных мифах относительно картофеля рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова в Instagram. Она заметила, что прибавить в весе можно от любой еды, если переедать.

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Миф 1. Картофель очень калорийный.

Нутрициолог объяснила, что действительно калорийный картофель становится от жарки в масле. В вареном картофеле не так много калорий.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

Миф 2. От картофеля толстеют.

По словам Ворошиловой, на самом же деле вес можно набрать от любой еды. Поэтому важно, чтобы суточная энергетическая ценность рациона должна быть больше энергетических затрат.

Нутрициолог посоветовала есть картофель небольшими порциями (100-150 г) в вареном или запеченном виде. Лучше всего совмещать с овощами и белком. Если не будете переедать, то и вес не будет расти.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

Миф 3. Картофель – пустая пища, которая кроме крахмала ничего не содержит.

Нутрициолог заверила, что это неверно. Ведь 1 порция картофеля содержит около 10% нормы витамина С (даже отварная), 20% калия и другие микронутриенты.

Также важно, что картофель является важным по величине вкладчиком диетических фенилпропаноидов. Эти вещества защищают от АФК и свободных радикалов, обладающих полезными свойствами – против ожирения, антидепрессивные, противовоспалительные, снижение риска метаболического синдрома, инсульта, диабета и т.д.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

Миф 4. Картофель вызывает диабет.

По словам нутрициолога, потребление большого количества картофеля может привести к резкому повышению концентрации глюкозы в крови после приема пищи, в конечном счете, привести к дисфункции В-клеток или истощению В-клеток и возникновению СД2.

Если есть картофель в меру, то риска появления сахарного диабета не будет.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

Миф 5. Картошку нельзя есть с мясом.

При термической обработке картофеля ферменты, расщепляющие белки, денатурируют и теряют свои свойства. Поэтому такое сочетание вполне нормально.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

Миф 6. Картофель – это быстрый углевод.

Крахмал, содержащийся в картофеле, это сложный углевод, состоящий из остатков глюкозы, соединенных между собой. Однако горячий и измельченный картофель достаточно быстро усваивается благодаря разрушению хрустальной решетки крахмала.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

Миф 7. Картофель имеет высокий гликемический индекс.

Отварной картофель имеет средний показатель, который похож на большинство каш. Высокий гликемический индекс имеет жареный картофель, картофель фри и пюре.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

Миф 8. Батат лучше картофеля.

Батат и картофель имеют примерно одинаковую калорийность, гликемический индекс, но немного отличается состав, так как относятся к двум разным семействам.

Мифы о картофеле - Нутрициолог Снежана Ворошилова объяснила, в чем польза картофеля

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