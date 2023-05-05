8 популярних тверджень про картоплю, які виявилися брехнею

Дехто вважає, що картопля дуже калорійна, або ж крім крохмалю не містить жодних корисних мікроелементів. Проте не варто ставити неправдиві "штампи" на різні продукти.

Про 8 основних міфів щодо картоплі розповіла нутриціолог Сніжана Ворошилова в Instagram. Вона зауважила, що набрати вагу можна від будь-якої їжі, якщо переїдати.

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Міф 1. Картопля дуже калорійна.

Нутриціолог пояснила, що справді калорійною картопля стає від смаження в олії. У вареній картоплі не так багато калорій.

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Міф 2. Від картоплі товстішають.

За словами Ворошилової, насправді ж вагу можна набрати від будь-якої їжі. Тому важливо, щоб добова енергетична цінність раціону має бути більшою за енергетичні витрати.

Нутриціолог порадила їсти картоплю невеликими порціями (100-150 г) у вареному чи запеченому вигляді. Найкраще поєднувати з овочами та білком. Якщо не будете переїдати, то й вага не зростатиме.

Міф 3. Картопля – порожня їжа, яка окрім крохмалю нічого не містить.

Нутриціолог запевнила, що це не так. Адже 1 порція картоплі містить близько 10% норми вітаміну С (навіть відварена), 20% калію та інші мікронутрієнти.

Також важливо, що картопля є важливим за величиною вкладником дієтичних фенілпропаноїдів. Ці речовини захищають від АФК і вільних радикалів, які мають корисні властивості – проти ожиріння, антидепресивні, протизапальні, зниження ризику метаболічного синдрому, інсульту, діабету тощо.

Міф 4. Картопля викликає діабет.

За словами нутриціолога, споживання великої кількості картоплі може призвести до різкого підвищення концентрації глюкози в крові після прийому їжі, зрештою, призвести до дисфункції В-клітин або виснаження В-клітин і виникнення СД2.

Якщо їсти картоплі в міру, то ризику появи цукрового діабету не буде.

Міф 5. Картоплю не можна їсти з м'ясом.

При термічній обробці картоплі ферменти, які розщеплюють білки, денатурують і втрачають свої властивості. Тому таке поєднання цілком нормальне.

Міф 6. Картопля – це швидкий вуглевод.

Крохмаль, який міститься в картоплі, це складний вуглевод, який складається з залишків глюкози, поєднаних між собою. Проте гаряча та подрібнена картопля досить швидко засвоюється завдяки руйнуванню кришталевої решітки крохмалю.

Міф 7. Картопля має високий глікемічний індекс.

Відварена картопля має середній показник, який схожий на більшість каш. Високий глікемічний індекс має смажена картопля, картопля фрі та пюре.

Міф 8. Батат краще картоплі.

Батат і картопля мають приблизно однакову калорійність, глікемічний індекс, але трохи відрізняється склад, бо відносяться до двох різних сімейств.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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