Аэроразведка Нацгвардии вместе с артиллеристами 28-й ОМБр уничтожили командный пункт россиян возле Бахмута: видео

Украинские военные систематически ликвидируют живую силу российских оккупантов. Так, в районе Бахмута артиллерия уничтожила командный пункт врага.

Благодаря слаженной работе аэроразведчиков и артиллеристов удалось уничтожить захватчиков. Видео было опубликовано на Facebook-странице батальона "Свобода" 4-й бригады Национальной гвардии Украины.

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"Благодаря слаженной работе операторов БПЛА 3 БОП "Свобода" 4 БрОП НГУ и артиллеристов 28-й ОМБр наблюдаем меткое попадание в командный пункт инженеров врага. Взрыв мощный", – говорится в сообщении.

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Напомним, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сделал прогноз развития войны в Украине. По его мнению, в скором времени у кафиров не останется сил и не хватит боеприпасов.

В свою очередь эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

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