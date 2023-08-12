Альтернатива классической окрошке: как приготовить холодный роменский борщ

Роменский холодный борщ – это настоящее открытие для тех, кто хочет насладиться яркими вкусами. Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами в жаркие дни.

Рецептом вкусного борща поделились в Shuba. Холодный борщ создан в городе Ромны Сумской области. Борщ стал настоящим вкусовым открытием для всех гурманов. Это блюдо, основанное на традиционных рецептах, приготовляется с использованием интересных и полезных ингредиентов.

Для приготовления этого насыщенного холодного борща вам понадобятся следующие ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Свекла – 1 шт.

Капуста белокочанная – 300 г.

Фасоль красная – 3 ст. л.

Грибы сушеные – 15 г.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Томатное пюре – 1 ст. л.

Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.

Свекольный квас – 1 стакан.

Сметана 15% – 4 ст. л.

Вода – 2 л.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль и перец черный молотый – по вкусу.

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Приготовление:

Промойте сушеные грибы и доварите до готовности, после чего нарежьте их соломкой.

Добавьте нарезанную капусту и картофель кубиками в бульон, в котором варили грибы. Проварить 10-15 минут.

Разогрейте масло и пассеруйте морковь, лук и томатное пюре.

Добавьте в бульон печеную соломкой свеклу, вареную фасоль вместе с отваром, а также поджаренную овощную смесь.

Добавьте подготовленные грибы, муку и свекольный квас. Варите 5 минут и приправьте по вкусу солью, перцем и лавровым листом.

Охладите борщ и подавайте со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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