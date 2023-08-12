Альтернатива классической окрошке: как приготовить холодный роменский борщ
Роменский холодный борщ – это настоящее открытие для тех, кто хочет насладиться яркими вкусами. Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь вкусными и полезными блюдами в жаркие дни.
Рецептом вкусного борща поделились в Shuba. Холодный борщ создан в городе Ромны Сумской области. Борщ стал настоящим вкусовым открытием для всех гурманов. Это блюдо, основанное на традиционных рецептах, приготовляется с использованием интересных и полезных ингредиентов.
Для приготовления этого насыщенного холодного борща вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Капуста белокочанная – 300 г.
- Фасоль красная – 3 ст. л.
- Грибы сушеные – 15 г.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Томатное пюре – 1 ст. л.
- Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.
- Свекольный квас – 1 стакан.
- Сметана 15% – 4 ст. л.
- Вода – 2 л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль и перец черный молотый – по вкусу.
Читайте также: Легкий и быстрый десерт: рецепт шарлотки с вишнями
Приготовление:
- Промойте сушеные грибы и доварите до готовности, после чего нарежьте их соломкой.
- Добавьте нарезанную капусту и картофель кубиками в бульон, в котором варили грибы. Проварить 10-15 минут.
- Разогрейте масло и пассеруйте морковь, лук и томатное пюре.
- Добавьте в бульон печеную соломкой свеклу, вареную фасоль вместе с отваром, а также поджаренную овощную смесь.
- Добавьте подготовленные грибы, муку и свекольный квас. Варите 5 минут и приправьте по вкусу солью, перцем и лавровым листом.
- Охладите борщ и подавайте со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированный перец в банках.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !