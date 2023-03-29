Апрель принесет отношения трем знакам зодиака

Выбранные три знака зодиака смогут наконец перестать быть одинокими. Апрель имеет отличные моменты в любовных делах и поможет найти пару, которую эти знаки давно хотели.

Астрологи прогнозируют очень большие шансы также на неожиданную встречу с настоящей любовью в течение месяца. Счастливчикам остается только принять любовь.

Скорпион

До 10 апреля, с Венерой напротив вас, с Меркурием в вашем 7-м доме и Солнцем в Тельце, вы играете вместе. Вы получите много упорных флиртов и предложений, и их достаточно много, так что если перед вами есть мужчина, который может предложить вам любовь, поддержку и иметь в виду то, что он говорит, как вы можете отказать ему.

Также не исключено, что простые отношения становятся более близкими, при совместном проживании. Начиная с 11 числа, Венера в Близнецах и вашем 8-м доме. Это также повысит сексуальную привлекательность.

Стрелец

С Венерой напротив вас с 11 апреля, а также с Юпитером, который останется в вашем 5-м доме, ваши успехи у противоположного пола будут богатыми. Шансы завязать отношения значительно увеличиваются с ходом апреля.

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Дело, конечно, в том, чтобы захотеть и не спешить с выбором, не дать увлечься "словам ветра" или эмоциям момента и потеряться. Однако в вашей жизни есть перспективы чего-то очень хорошего, поскольку наверняка многие будут претендовать на вас.

Весы

Венера покидает ваш 8-й дом 10 апреля, но Меркурий успеет прийти, чтобы позже его заменило Солнце. Вы относитесь к теме "не только секс", но и "отношения". Однако у вас есть все требования, чтобы поучаствовать в теме, которая, если ничего другого, позволит хорошо провести время.

Обаяние и эротичность сожгут сердца, и возможно, что новое знакомство быстро разовьется, после 11 апреля, с Венерой в вашем 9 доме. Пусть оба затмения, полнолуния 6 апреля числа месяца в вашем знаке и молодого месяца 20 апреля числа в Овне напротив вас, поддержат это.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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