Археологи нашли на Ближнем Востоке останки неизвестного типа древнего человека в возрасте 120 000 лет

Ученые в Израиле обнаружили, что более 120 тысяч лет назад Homo sapiens существовали одновременно с давним видом человека, о котором исследователи раньше даже не подозревали. Это установлено на основе фрагментов древнего черепа, челюстных костей и зубов, имеющих признаки как неандертальцев, так и Homo sapiens, но не принадлежащих ни одному из них.

Об этом сообщает Science Alert.

Ученые назвали этот вид гомининов Homo Nesher Ramla в честь места находки в Израиле. Они предполагают, что этот вид мог быть предком неандертальцев в Европе и сыграл роль в передаче генетического материала Homo sapiens в эти регионы. Он также может быть предком архаичных популяций Homo в Азии.

Останки были обнаружены на глубине 8 метров под землей на территории Нешер Рамла. Там археологи обнаружили много окаменелостей, включая кости животных, каменные орудия труда и некоторые фрагменты древних человеческих костей.

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Эти кости состояли из части черепа и челюсти, включая полные зубы. Исследователи датируют эти остатки около 140 000–120 000 лет назад.

Анализ этих костей и сравнение их с другими ископаемыми костями гоминин показали интересные результаты. Нижняя челюсть и зубы больше похожи на неандертальцев, но части черепа больше похожи на архаический вид Homo.

Этот новый вид человека имеет большое значение для понимания эволюции и миграции человека. Люди из Nesher Ramla, хотя и жили очень давно, могут рассказать нам увлекательную историю, раскрывающую многое о жизни их потомков.

Напомним, ученые обнаружили, что засуха заставила гуннов стать жестокими грабителями.

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