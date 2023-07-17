Археологи знайшли на Близькому Сході останки невідомого типу стародавньої людини віком 120 000 років

Вчені в Ізраїлі виявили, що понад 120 000 років тому Homo sapiens існували одночасно з давнім видом людини, про який дослідники раніше навіть не підозрювали. Це встановлено на основі фрагментів стародавнього черепа, щелепних кісток і зубів, які мають ознаки як неандертальців, так і Homo sapiens, але не належать жодному з них.

Про це повідомляє Science Alert.

Вчені назвали цей вид гомінінів Homo Nesher Ramla на честь місця знахідки в Ізраїлі. Вони припускають, що цей вид міг бути предком неандертальців в Європі і відіграв роль у передачі генетичного матеріалу Homo sapiens до цих регіонів. Він також може бути предком архаїчних популяцій Homo в Азії.

Останки були знайдені на глибині 8 метрів під землею на території Нешер Рамла. Там археологи знайшли багато скам'янілостей, включаючи кістки тварин, кам'яні знаряддя праці і деякі фрагменти стародавніх людських кісток.

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Ці кістки складалися з частини черепа і щелепи, включаючи повні зуби. Дослідники датують ці рештки близько 140 000-120 000 років тому.

Аналіз цих кісток та порівняння їх з іншими викопними кістками гомінін показали цікаві результати. Нижня щелепа і зуби більше схожі на неандертальців, але частини черепа більше схожі на архаїчний вид Homo.

Цей відкритий новий вид людини має велике значення для розуміння еволюції і міграції людини. Люди з Nesher Ramla, хоча й жили дуже давно, можуть розповісти нам захопливу історію, що розкриває багато про життя їх нащадків.

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