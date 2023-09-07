Археологи обнаружили в Норвегии самый старый в мире камень с руническими записями

В Норвегии археологи обнаружили самый старый в мире рунический камень в возрасте 2000 лет. Артефакт обнаружили ученые из Музея истории культуры Университета Осло во время экспедиции в могильник на востоке Норвегии осенью 2021 года.

Об этом пишет СNN.

Этот камень, называемый "Свингерудштайнен" или "камень Свингеруда", является красновато-коричневым валуном из песчаника размером около 30 см в высоту и ширину. На нем высечены символы, датируемые периодом между 1 и 250 годами нашей эры.

Рунолог Кристель Зилмер, профессор письменной культуры и иконографии в музее, интерпретировала надписи на камне, а археологи определили его возраст с помощью радиоуглеродной датировки образцов из могилы, где он был найден. Это важная находка, которая дает первые четкие доказательства появления рунических камней в Скандинавии в первых веках нашей эры.

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Руны были старейшей известной формой письма в Скандинавии и использовались на протяжении многих веков, включая эпоху викингов. Есть и другие рунические камни периода между 793 и 1066 годами нашей эры, но Свингерудштайнен является единственным камнем, датированным до 300 года нашей эры.

По данным археологов, эта уникальная находка может раскрыть новые аспекты рунического письма и истории Скандинавии. Камень имеет чрезвычайно интересный вид, с различными руническими символами и другими визуальными мотивами, создающими дополнительные объекты исследования.

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