Археологи виявили у Норвегії найстаріший у світі камінь з рунічними записами

У Норвегії археологи виявили найстаріший в світі рунічний камінь віком 2000 років. Артефакт виявили науковці з Музею історії культури Університету Осло під час експедиції до могильника на сході Норвегії восени 2021 року.

Про це пише СNN.

Цей камінь, названий "Свінгерудштайнен" або "камінь Свінгеруда" є червонувато-коричневим валуном з пісковику розміром близько 30 см у висоту та ширину. На ньому висічені символи, які датуються періодом між 1 і 250 роками нашої ери.

Рунолог Крістель Зілмер, професор писемної культури та іконографії в музеї, інтерпретувала написи на камені, а археологи визначили його вік за допомогою радіовуглецевого датування зразків із могили, де він був знайдений. Це важлива знахідка, яка надає перші чіткі докази появи рунічних каменів у Скандинавії в перших століттях нашої ери.

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Руни були найстарішою відомою формою письма в Скандинавії, і використовувалися протягом багатьох століть, включаючи епоху вікінгів. Є й інші рунічні камені періоду між 793 і 1066 роками нашої ери, але Свінгерудштайнен є єдиним каменем, датованим до 300 року нашої ери.

За даними археологів, ця унікальна знахідка може розкрити нові аспекти рунічного письма та історії Скандинавії. Камінь має надзвичайно цікавий вигляд, з різними рунічними символами та іншими візуальними мотивами, що створюють додатков об‘єкти дослідження.

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