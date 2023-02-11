Археологи в Португалии нашли остатки любимого пира неандертальцев (фото)

В португальской пещере Фигейра-Брава археологи обнаружили остатки вкусного древнего пира. Раскопки обнаружили 90 000-летние останки коричневого краба, включая обугленные фрагменты раковины.

Ученые говорят, что неандертальцы регулярно ели больших коричневых крабов. Об этом пишет Artnet News.

Отмечается, что животных приносили целиком в пещеру, где жарили на углях, а затем ели. Исследователи исключили возможность того, что крабы были съедены другими животными, поскольку раковины не имели никаких следов от зубов и, казалось, не были разбиты птицами, бросившими их на камни.

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Почерневшие следы от ожогов на некоторых панцирях крабов свидетельствуют о том, что их готовили на огне. Кроме того, признаки вреда соответствовали потреблению человеком и чрезвычайно похожи на то, как современные посетители ресторанов раскрывают ракообразных.

Предыдущие теории об эволюции человека предполагали, что потребление морепродуктов с высоким содержанием жирных кислот омега-3, способствующих росту мозга, позволило ранним Homo sapiens развить лучшие когнитивные способности и конкурентное преимущество над неандертальцами, которые, как считалось, питались мясом.

Археологи также обнаружили в пещере остатки лимп, мидий, моллюсков и разных видов рыб, что свидетельствует о том, что разные виды морской жизни занимали важное место в питании обитателей.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, наиболее девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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