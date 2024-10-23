Армия РФ атаковала гражданское авто на Запорожье: есть погибшие

В среду, 23 октября, произошел трагический инцидент в Запорожской области - российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль, двигавшийся между населенными пунктами Степногорск и Приморское в Васильевском районе.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате прямого попадания вражеского дрона погибли двое мирных жителей - мужчины 40 и 73 лет.

Напомним, армия РФ ударила по Черкасщине: есть попадания по вокзалу, предприятию, повреждены дом и автомобили.

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