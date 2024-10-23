Армія рф атакувала цивільне авто на Запоріжжі: є загиблі

У середу, 23 жовтня, стався трагічний інцидент у Запорізькій області - російські окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль, що рухався між населеними пунктами Степногірськ та Приморське у Василівському районі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок прямого влучання ворожого дрона загинули двоє мирних мешканців - чоловіки 40 та 73 років.

Нагадаємо, армія рф вдарила по Черкащині: є влучання по вокзалу, підприємству, пошкоджені будинок та автівки.

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