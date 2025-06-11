Армия РФ атаковала Харьков дронами: повреждены жилые дома и предприятия, 2 человека погибли, 60 ранены, среди них 8 детей (фото)

В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по Харькову с помощью 17 беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Во вражеский огонь попали Слободской и Основянский районы города. В результате атаки погибли два человека, еще 60 получили ранения, среди них — девять детей.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС.

По словам Терехова, обстрел продолжался с 00:31 до 00:40. Беспилотники ударили по жилым кварталам, нанеся прямые удары по многоэтажкам, частным домам, детским площадкам, объектам общественного транспорта и промышленности.

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В результате ударов возникли масштабные пожары, повреждены крыши домов, выгорели автомобили, взрывными волнами выбиты окна. Также зафиксировано разрушение троллейбусного депо, повреждение контактной сети и коммунальной инфраструктуры.

Сначала сообщалось о 54 пострадавших, впоследствии их количество возросло до 57, а по состоянию на 9 утра - до 60 человек. Среди раненых – дети от 2 до 15 лет. В частности, в больницу госпитализировали 2-летнюю девочку и 15-летнего парня. Некоторых жителей удалось спасти из охваченных огнем квартир.

По словам Синегубова, в Слободском районе в результате прилета по троллейбусному депо госпитализировали девять человек, среди которых двое детей.

Напомним, армия РФ атаковала Чернигов.

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