Астролог дал прогноз, когда Украина вернет Крым и Донбасс, а Путин отречется от власти в России

Война в Украине будет длиться до тех пор, пока часть Донбасса остается под контролем российских оккупантов. Однако у ВСУ будут шансы вернуть все захваченные врагом территории.

Об этом заявил астролог Алексей Кириченко. "На карте "ДНР", созданной 7 апреля 2014 года, есть такая конфигурация планет, которая означает войну. И пока существует "ДНР", существует и война", – отметил он.

Астролог добавил, что во время "провозглашения" оккупантами "ЛНР" и "ДНР" было затмение – такое же явление будет наблюдаться осенью 2023 года.

"По моим прогнозам, в это время Путин отречется от власти. Крым, "ЛНР" и "ДНР" вернутся в состав Украины в начале 2024 года" – подытожил Кириченко.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.