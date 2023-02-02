Астрологи назвали топ самых заботливых знаков зодиака

Некоторые люди приложат максимум усилий для окружающих. Они всегда будут рядом, когда вам что-нибудь понадобится, и невероятно участливы.

Эти вдумчивые наклонности естественны для некоторых людей, но они также могут быть связаны с их гороскопом. Астрологи объявили топ знаков зодиака, от немного внимательных к супер сострадательным.

Козерог

Хотя Козероги могут быть не первым человеком, о котором вы думаете, когда дело доходит до чрезмерной заботы, они всегда желают вам лучшего. Этот знак ощущает глубокую ответственность и преданность окружающим. Их способ попечительства будет практичным, прямым и без всяких обязательств.

Телец

Если у вас есть проблема, Тельцы в вашей жизни будут неравнодушны и захотят помочь ее решить. Они имеют успокаивающее присутствие, но не будут медлить, пытаясь найти решение. Они будут реалистами, будут смотреть на ваши текущие обстоятельства и использовать все, что сразу доступно, чтобы помочь вам.

Рыбы

Хотя они могут потеряться в собственной реальности, этот чувствительный знак часто придумывает способы убедиться, что все вокруг чувствуют себя любимыми и ценными. Они настолько глубоко переживают за ближайших людей, что если вы доверитесь им, они действительно ощутят вашу боль.

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Весы

Как только Весы научатся заботиться о себе здоровым способом, у них будет бесконечный колодец заботы об окружающих. Они прекрасно слушают и дают советы, но они также предпочитают поддерживать позитив, поэтому если у вас трудное время, они будут полны решимости поднять вам настроение.

Дева

Девы практичны и любят использовать себя в делах. Они являются признаком служения, и они преуспевают, зная, что именно вам нужно. Они очень чутки и готовы засучить рукава и сделать все, что нужно. Если бы вы им не позвонили, Девы всегда возьмут трубку.

Рак

Они являются архетипом матери, и девять раз из 10 узнают, что вам нужно, чтобы чувствовать себя лучше, прежде чем вы об этом скажете. Они не отдают свою заботу свободно: это то, что вы должны заработать. Они интуитивно понятны, бережны и любят чувствовать, что они нужны. Если вы разочарованы, они именно те, кто захочет вам скрасить ваш день.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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