Астрологи рассказали, что звезды подготовили на следующую неделю: Овен – Дева

Полную Луну в Леве, Венера в Рыбах и Юпитер в Овне готовят для знаков зодиака неожиданные события с 6 по 12 февраля. У некоторых людей может кардинально измениться романтическая, семейная или профессиональная жизнь.

Выходные еще не истекли, но вы не можете дождаться, чтобы узнать, что звезды подготовили для вас на следующей неделе. Астрологи раскрывают свои прогнозы на 6-12 февраля по знакам.

Овен

С Юпитером в вашем знаке вы собираетесь достичь новых профессиональных высот. Благодаря оригинальным идеям и умению решать проблемы вам удастся совершить значительный скачок в карьере. Вы готовы к этому изменению.

Телец

На этой неделе астрологи советуют быть внимательнее к своему здоровью. Избегайте бессонных ночей, поздних посиделок и сосредоточьтесь на здоровом питании и спокойном сне. Что касается денег, ваше финансовое положение останется стабильным.

Близнецы

Предстоящая неделя обещает быть тяжелой; разочарование, интеллектуальное истощение и волнение. Планетарная энергетика в этот период не будет вам очень благосклонна. К счастью, по выходным можно будет отдохнуть.

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Рак

С полной Луной, входящей в знак Льва 5 февраля, ваша правящая планета поощряет вас искать новые источники дохода. Со стороны сердца все пойдет не так, как вам хочется. Более того, возможно, вам даже придется принять болезненное решение относительно ваших отношений.

Лев

Будьте готовы выиграть ставку. В профессиональном плане удача тянется к вам; в течение этой недели ожидается бонус или повышение. Если вы ищете работу, ожидайте получить интересную возможность.

Дева

В течение этой недели вы будете очень продуктивны и ваши усилия сразу окупятся. Это денежное вознаграждение позволит вам провести вожделенные выходные! Если вы находитесь в отношениях, то все пойдет по плану. Звезды даже призывают сделать следующий шаг и официально оформить отношения.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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