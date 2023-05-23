Автозамена текста: простой лайфхак, сэкономящий много времени печатая на клавиатуре iPhone

В современном мире мобильные устройства, в том числе смартфоны, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Наиболее важной составляющей смартфонов является их клавиатура, через которую мы взаимодействуем с устройством и вводим текстовую информацию. Однако иногда использование клавиатуры на смартфоне может быть не совсем удобным и требовать много усилий. Автозамена текста – это одна из полезных функций, которая облегчает процесс ввода текста и делает его более эффективным.

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Автозамена текста позволяет программно настроить некоторые комбинации клавиш на вашей клавиатуре смартфона. Чтобы использовать эту функцию, можно перейти к настройкам устройства. Обычно путь к автозамене текста выглядит так: "Настройки" – "Общие" – "Клавиатуры" – "Замена текста". После входа в этот раздел вы сможете добавить сколь угодно комбинаций клавиш для автозамены.

Автозамена текста имеет множество приложений, облегчающих ввод текста на смартфоне. Например, можно использовать эту функцию, чтобы избежать неправильных автоматических исправлений при наборе текста. Если ваш телефон постоянно заменяет "дядя" на "дядя" и вы устали исправлять эту ошибку вручную, вы можете настроить автозамену, чтобы обеспечить корректное написание этого слова.

Кроме того, автозамена текста может быть полезна при заполнении форм. Вместо того, чтобы вводить полный электронный адрес каждый раз, вы можете настроить автозамену, чтобы при вводе определенного кода или комбинации символов она автоматически вставляла ваш полный электронный адрес. Например, вы можете настроить автозамену так, чтобы при вводе "ййй" она автоматически заменяла это на "ваш электронный адрес@.com".

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