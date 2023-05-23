Автозаміна тексту: простий лайфхак, що зекономить багато часу друкуючи на клавіатурі iPhone

У сучасному світі мобільні пристрої, зокрема смартфони, стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Чи не найбільш важливою складовою смартфонів є їх клавіатура, через яку ми взаємодіємо з пристроєм і вводимо текстову інформацію. Однак, іноді використання клавіатури на смартфоні може бути не зовсім зручним і вимагати багато зусиль. Автозаміна тексту – це одна з корисних функцій, яка полегшує процес введення тексту і робить його більш ефективним.

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Автозаміна тексту дозволяє програмно налаштувати певні комбінації клавіш на вашій клавіатурі смартфона. Щоб скористатися цією функцією, ви можете перейти до налаштувань вашого пристрою. Зазвичай шлях до автозаміни тексту виглядає так: "Налаштування" – "Загальні" – "Клавіатури" – "Заміна тексту". Після входу в цей розділ ви зможете додати скільки завгодно комбінацій клавіш для автозаміни.

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Автозаміна тексту має безліч застосувань, які полегшують введення тексту на смартфоні. Наприклад, ви можете використовувати цю функцію, щоб уникнути неправильних автоматичних виправлень під час набору тексту. Якщо ваш телефон постійно замінює "дідько" на "дядько" і ви втомилися виправляти цю помилку вручну, ви можете налаштувати автозаміну, щоб забезпечити коректне написання цього слова.

Крім того, автозаміна тексту може бути корисною при заповненні форм. Замість того, щоб вводити повну електронну адресу кожного разу, ви можете налаштувати автозаміну, щоб при введенні певного коду або комбінації символів вона автоматично вставляла вашу повну електронну адресу. Наприклад, ви можете налаштувати автозаміну так, щоб при введенні "ййй" вона автоматично замінювала це на "вашаелектроннаадреса@.com".

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