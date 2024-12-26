Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине после рождественской атаки РФ

Президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в Рождественскую ночь и сообщил, что поручил Пентагону усилить поставки оружия для украинских сил. Он отметил, что США уже передали сотни ракет ПВО и дополнительные поставки уже продолжаются.

"В первые часы Рождества Россия нанесла массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам и критической энергетической инфраструктуре. Целью этой варварской атаки было лишить украинцев доступа к теплу и электроэнергии зимой, поставив под угрозу их безопасность". Об этом заявил Байден.

Президент подчеркнул, что украинский народ имеет право жить в мире и безопасности, а США вместе с международными партнерами будут продолжать поддержку Украины, пока она не одержит победу.

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"В последние месяцы Соединенные Штаты передали Украине сотни ракет для противовоздушной обороны, и новые поставки уже в пути. Я поручил Министерству обороны увеличить объемы поставок оружия, и мы продолжим без устали работать над укреплением обороноспособности Украины".

В ночь на 25 декабря Россия нанесла комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив ракеты разных типов, ударные беспилотники Shahed и дроны-имитаторы.

По данным Сил обороны Украины, было уничтожено 55 крылатых ракет, 4 управляемых авиационных ракет и 54 беспилотника из 184 воздушных целей, запущенных Россией.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

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