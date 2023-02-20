Байден в Киеве: появилось видео подтверждения визита президента США в Украину

В понедельник, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетил Киев с неанонсированным визитом. Президент США был замечен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским возле Михайловского собора в столице.

Сообщается, что Владимир Зеленский и Джо Байден почтили память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Как только стало известно, что Байден, возможно, прибыл в столицу Украины, была объявлена масштабная воздушная тревога. Под звуки воя сирен американский лидер и президент Украины в Киеве ходили возле Михайловского собора.

Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале приветствовал решение Байдена посетить Украину: "Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев".

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается:

"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения россии в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную и непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Когда путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался.

Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенной дискуссии о нашей поддержке Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь оградить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжена.

Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей человека, права и достоинство в Уставе ООН, объединяющие нас во всем мире".

Добавим, сегодня состоялся первый визит Байдена в Украину в статусе президента Соединенных Штатов. Ранее он посещал Украину, когда занимал должность вице-президента США. Это было в июле 2009 года, трижды в 2014, затем в декабре 2015 и в январе 2017 года.

Напомним, в последний раз президент Зеленский встречался с американским лидером в декабре 2022 года. Это произошло во время визита украинского президента в США.

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