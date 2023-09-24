'Балерун', 'медбрат' – неправильно: как на украинском звучат мужские профессии (видео)

Выступает ли на сцене театра "балерун"? Работают ли "медбрати" в больницах вместе с медсестрами? Известный языковед Александр Авраменко заявил, что названий таких профессий в украинском языке не существует.

Об этом он сообщил в своем экспресс-уроке в программе "Сніданок з 1+1". Он отметил, что в Национальном классификаторе профессий Украины существует 8821 наименований. Кроме того, большинство из них – мужского рода – несмотря на то, что ими обозначают и мужчин, и женщин.

"Кто-то скажет – гендерное неравенство, но не спешите с выводами. В украинском языке есть и женские названия профессий, например горничная, экономка, няня, медсестра", – сказал Александр Авраменко.

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По его словам, в классификаторе профессий не существует понятия "медбрат". В то время как мужчин, которые завершили обучение по медицинской специальности, также следует называть "медичними сестрами". Однако также вместо этого можно говорить "молодший медичний працівник".

В свою очередь ни в украинском, ни в русском языке не существует профессии "балерун", ведь это шутливое и разговорное слово.

"Чтобы правильно назвать мужчину-балерину, не говорите "балерун". Вместо этого используйте форму "танцовщик балета" или "артист балета", – добавил Александр Авраменко.

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