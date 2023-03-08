Блогерша, которой одесситы собирали на протез, радуется, что сбежала на россию (видео)

Известная одесская бегунья Татьяна Воротилина попала в очередной скандал. Спортсменка, прославившаяся в Украине благодаря участию в марафонах с протезом на одной ноге, переехала на россию.

По ее словам, она очень счастлива этому. Соответствующее видео Воротилина обнародовала на своей странице в Instagram.

Одесситка опубликовала видео, в котором рассказывает, что среди всех стран мира выбрала именно рф, потому что там хорошее отношение к людям и продвинутая медицина. Она отметила, что на россии ей также было предложено выгодное сотрудничество.

Добавим, это не первый скандал с участием Воротилиной. Ранее она заявила об украинцах, как о "нацистах, которые ущемляли ее права" и "8 лет бомбили Донбасс".

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Татьяна Воротилина – мастер спорта по теннису, тренер и реабилитолог. Шесть лет назад женщина в страшной аварии потеряла одну ногу. После этого ей установили протез, с которым спортсменка продолжила вести активный образ жизни.

Примечательно, что на протез собирали деньги жители Одессы. Спортсменка тогда была очень благодарна неравнодушным украинцам.

Летом 2022 года Татьяна вышла замуж, а осенью вместе с мужем уехала за границу. Вскоре после этого запостила в соцсети рекомендацию, "как мужчине призывного возраста уехать из Украины во время войны".

Воротилина также заявляла, что будет работать с россиянами – они смогут купить ее курс по реабилитации.

Ранее Василий Ломаченко опубликовал фото, где прислуживает митрополиту Луке, против которого СНБО ввел санкции. Также боксер кичился прислужничеством церкви московского патриархата.

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