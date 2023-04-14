Бойцы 25-й бригады уничтожили танк оккупантов вместе с боекомплектом (видео)

Украинские военные продолжают героически отражать атаки оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады смогли уничтожить российский танк.

Для этого защитники Украины использовали дрон. Об этом сообщили на странице Командования Воздушно-десантных войск в Facebook.

"Никто не скроется от наших "глаз"! Мы найдем каждого захватчика, мы уничтожим всю технику, мы вернем мир родной Украине", – отмечают военные.

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На видео можно увидеть заброшенный вражеский танк, застрявший в окопе. Оператор направил в российскую технику БПЛА и забросил гранату прямо в люк.

На следующих кадрах показан окоп оккупантов посреди лесопосадки, где захватчики оборудовали склад боеприпасов. В результате взрыва сброшенной гранаты началась детонация снарядов.

Точное время и место уничтожения вражеского танка и боеприпасов не сообщаются из соображений безопасности.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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