Бійці 25-ї бригади знищили танк окупантів разом з боєкомплектом (відео)

Українські військові продовжують героїчно відбивати атаки окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади змогли знищити російський танк.

Для цього захисники України використали дрон. Про це повідомили на сторінці Командування Повітряно-десантних військ у Facebook.

"Ніхто не сховається від наших "очей"! Ми знайдемо кожного загарбника, ми знищимо всю техніку, ми повернемо світ рідній Україні", – зазначають військові.

Читайте також: Президентська бригада показала відео нічного полювання на окупантів поблизу Авдіївки

На відео можна побачити покинутий ворожий танк, який застряг в окопі. Оператор направив до російської техніки БПЛА та закинув гранату прямо в люк.

Відео дня

На наступних кадрах показано окоп окупантів посеред лісопосадки, де загарбники обладнали склад боєприпасів. Внаслідок вибуху скинутої гранати почалася детонація снарядів.

Точний час та місце знищення ворожого танка та боєприпасів не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!