Бойцы 47-й бригады установили в Роботином флаг Украины с подписью Залужного (видео)

Украинские военные из 47-й отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в недавно освободившемся селе Роботино. Населенный пункт расположен на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском.

Сине-желтый флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага. Об этом сообщили в Telegram бригады.

"И так будет повсюду! Выгоним захватчиков из нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих", – говорится в сообщении.

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В свою очередь командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский опубликовал видео с флагом в Роботино.

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину.

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